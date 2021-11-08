Недвижимость

Запрет на продажу недвижимости сподвиг великолучанку погасить кредитный долг

Жительница Великих Лук выплатила полумиллионный остаток кредитного долга после запрета на продажу недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Женщина задолжала 1,4 млн рублей по кредитным платежам. Добровольно гражданка не платила. Тогда приставы приняли меры и внесли постановление о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества, о временном ограничении на выезд должницы из России. Кроме того, было внесено постановление об обращении взыскания на доходы великолучанки.

Несколько лет задолженность женщины вычиталась из ее официального дохода. На ноябрь этого года остаток задолженности составлял 585 тысяч рублей.

Затем выяснилось, что должница решила продать свое недвижимое имущество. На основании запрета на регистрационные действия в отношении имущества женщины, Росреестр отказал в регистрации.

Снятие данного запрета мотивировало великолучанку погасить долг. В настоящее время гражданка оплатила всю сумму задолженности в полном объеме, включая исполнительский сбор на сумму 99 тысяч рублей. После этого ограничения и запреты сняли.