Сбер снижает ставки по ипотеке при ее оформлении по двум документам

С 11 ноября Сбер на 0,3 п. п. снижает ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% — по программе субсидирования с застройщиком. Первоначальный взнос начинается от 20%. Срок кредита составит до 30 лет.
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти. Подробнее по ссылке.