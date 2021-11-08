Недвижимость

Сбер снижает ставки по ипотеке при ее оформлении по двум документам

С 11 ноября Сбер на 0,3 п. п. снижает ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% — по программе субсидирования с застройщиком. Первоначальный взнос начинается от 20%. Срок кредита составит до 30 лет.

«Мы постоянно развиваем наши ипотечные продукты, делая их выгодными для населения. Так как для большинства граждан ипотека является единственным способом купить собственное жилье, мы, в том числе выполняя и социальную функцию, снижаем ставку по ипотеке для очередной категории клиентов. Сегодня это заемщики, которые хотят взять жилищный кредит только по двум документам. Мы видим большой спрос на ипотечные продукты и считаем, что такой шаг позволит еще большему числу россиян улучшить жилищные условия», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти. Подробнее по ссылке.