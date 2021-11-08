Недвижимость

Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

Зарплатные клиенты СберБанка получат скидку 0,3 п.п. на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья. Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.