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Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

16.11.2021 11:27|ПсковКомментариев: 0

Зарплатные клиенты СберБанка получат скидку 0,3 п.п. на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья. Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.

«Льготная ипотека для семей с детьми пользуется у нас особой популярностью. И это естественно — в семье появляется новый человек, требуется больше жилой площади. Снижение ставки на 0,3 п.п. позволит большему количеству россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. К тому же, сейчас условия программы расширены – ипотеку может взять не только семья, в которой появляется второй или последующий ребенок, но и первенец», - рассказал вице-президент, директор дивизиона ДомКлик Николай Васев. 

 

Теги: #ипотека #Сбер #ДомКлик
Источник: Псковская Лента Новостей
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