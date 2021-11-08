Недвижимость

Михаил Ведерников участвует в работе над стратегией развития стройотрасли в России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принимает участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства РФ

Основные направления стратегии и роль субъектов РФ в подготовке документа озвучил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве РФ вопросы строительства и развития городской среды. Он высоко оценил подобный формат взаимодействия федеральных и региональных властей для получения обратной связи при разработке основного документа, который должен определить приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но и на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию Стратегии стройотрасли и ЖКХ. Мы уже получили более сотни замечаний от экспертов и профессионального сообщества. Все они, безусловно, будут учтены. Сегодня ЖКХ — это один из наиболее актуальных вопросов для регионов, который требует большого внимания», — подчеркнул он и сообщил о планах провести заседание Госсовета по итогам выработки предложений.

«Стратегия направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента России, — отметил в свою очередь министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. — Инструменты, нашедшие отражение в проекте стратегии, сформированы и подобраны с учетом современных, высокотехнологичных решений. Благодаря этому мы сможем, с одной стороны, повысить доступность качественного и комфортного жилья для граждан, с другой — упростить и сократить строительно-инвестиционный цикл в целом».

Работа семинара продолжилась на тематических круглых столах, где представители федеральных структур и ведомств вместе с главами субъектов рассмотрели ключевые элементы стратегии для внесения уточнений в проект документа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в обсуждении различных аспектов модернизации коммунальной инфраструктуры, управления жилищным фондом, создания комфортной городской среды, а также повышения экологической эффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В Псковской области за 10 месяцев текущего года ввели более 274 тысяч квадратных метров жилья, что превышает 90% от планового показателя. Большая часть — порядка 204 тысяч квадратных метров — это индивидуальное жилищное строительство, площадь многоквартирных жилых домов, сданных в этом году эксплуатацию, превысила 70 тысяч квадратных метров. Ведется работа и по капитальному ремонту имеющегося жилого фонда. В региональную программу капитального ремонта включено более 4,8 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает порядка 400 тысяч человек. Начиная с 2015 года отремонтировано более 2 тысяч элементов в 990 многоквартирных домах области на общую сумму порядка 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 2017 по 2020 годов на территории субъекта благоустроено 280 дворовых, 225 общественных, 5 парковых территорий и 4 общественные территории. На данные мероприятия благоустройства направлено 875 млн рублей.

Напомним, проект стратегии развития стройотрасли страны ранее был представлен Минстроем России. Документ разработан в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Основные задачи стратегии — повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 квадратного метра, ежегодный объема ввода жилья достигнет 120 млн квадратных метров, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 трлн рублей.