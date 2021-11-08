Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как исправить ошибки в квитанции
доставка еды в пскове
Моя История вкусных завтраков
Мифы о стоматологах развеяны
экопром быстро и чисто
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Борьба «Справедливой России» с безработицей
декодируем QR-реальность
работа затылком
Правила безопасности с газовым оборудованием
Концерт рок-группы «Ария»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сезонные опасности на дорогах Пскова
горводоканал успехи и планы
 
 
 
ещё Недвижимость 08.11.2021 12:593 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья 18.11.2021 18:441 Михаил Ведерников участвует в работе над стратегией развития стройотрасли в России 18.11.2021 09:150 Псковичам напомнили, как снять арест с объектов недвижимости 16.11.2021 15:480 Сбер снижает ставку ипотеки на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской из ПФР 16.11.2021 11:270 Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке 15.11.2021 13:470 СберБанк запускает ипотеку на залоговые квартиры
 
 
 
Самое популярное 15.11.2021 09:008 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2712 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 15.11.2021 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   16.11.2021 12:348 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 17.11.2021 13:342 Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Михаил Ведерников участвует в работе над стратегией развития стройотрасли в России

18.11.2021 18:44|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принимает участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства РФ

Основные направления стратегии и роль субъектов РФ в подготовке документа озвучил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве РФ вопросы строительства и развития городской среды. Он высоко оценил подобный формат взаимодействия федеральных и региональных властей для получения обратной связи при разработке основного документа, который должен определить приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но и на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию Стратегии стройотрасли и ЖКХ. Мы уже получили более сотни замечаний от экспертов и профессионального сообщества. Все они, безусловно, будут учтены. Сегодня ЖКХ — это один из наиболее актуальных вопросов для регионов, который требует большого внимания», — подчеркнул он и сообщил о планах провести заседание Госсовета по итогам выработки предложений.

«Стратегия направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента России, — отметил в свою очередь министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. — Инструменты, нашедшие отражение в проекте стратегии, сформированы и подобраны с учетом современных, высокотехнологичных решений. Благодаря этому мы сможем, с одной стороны, повысить доступность качественного и комфортного жилья для граждан, с другой — упростить и сократить строительно-инвестиционный цикл в целом».

Работа семинара продолжилась на тематических круглых столах, где представители федеральных структур и ведомств вместе с главами субъектов рассмотрели ключевые элементы стратегии для внесения уточнений в проект документа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в обсуждении различных аспектов модернизации коммунальной инфраструктуры, управления жилищным фондом, создания комфортной городской среды, а также повышения экологической эффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В Псковской области за 10 месяцев текущего года ввели более 274 тысяч квадратных метров жилья, что превышает 90% от планового показателя. Большая часть — порядка 204 тысяч квадратных метров — это индивидуальное жилищное строительство, площадь многоквартирных жилых домов, сданных в этом году эксплуатацию, превысила 70 тысяч квадратных метров. Ведется работа и по капитальному ремонту имеющегося жилого фонда. В региональную программу капитального ремонта включено более 4,8 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает порядка 400 тысяч человек. Начиная с 2015 года отремонтировано более 2 тысяч элементов в 990 многоквартирных домах области на общую сумму порядка 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 2017 по 2020 годов на территории субъекта благоустроено 280 дворовых, 225 общественных, 5 парковых территорий и 4 общественные территории. На данные мероприятия благоустройства направлено 875 млн рублей.

Напомним, проект стратегии развития стройотрасли страны ранее был представлен Минстроем России. Документ разработан в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Основные задачи стратегии — повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 квадратного метра, ежегодный объема ввода жилья достигнет 120 млн квадратных метров, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 трлн рублей.

Теги: #ЖКХ #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 494 человека
18.11.2021, 20:040 Три псковича погибли в октябре при пожарах из-за курения и алкоголя 18.11.2021, 19:422 Путин поручил повысить прожиточный минимум на тысячу рублей 18.11.2021, 19:252 Социальная ненависть как образ жизни 18.11.2021, 19:040 Минздрав заявил о пригодности «Спутника лайт» для первичной вакцинации
18.11.2021, 18:441 Михаил Ведерников участвует в работе над стратегией развития стройотрасли в России 18.11.2021, 18:320 Ребенок попал под колеса «Форда» на улице Народной в Пскове 18.11.2021, 18:120 В Плюссе восстанавливают пешеходный переход через железную дорогу 18.11.2021, 18:031 На пляже в деревне Самолва появилась детская площадка «Сказка»
18.11.2021, 17:540 Более 330 псковичей сели пьяными за руль в этом году 18.11.2021, 17:441 Галина Неваленная: Коронавирус не спросит, есть ли у вас медотвод 18.11.2021, 17:334 Елена Полонская оценила взаимодействие с Борисом Елкиным 18.11.2021, 17:210 В Великих Луках почтили память жертв ДТП
18.11.2021, 17:080 Олег Брячак: В Псковской области явно виден рост безработицы среди молодежи 18.11.2021, 16:580 Участок дороги Прискуха – Иванцево ремонтируют в Локнянском районе 18.11.2021, 16:560 Дом в Новосокольниках получил новую крышу в рамках программы капремонта 18.11.2021, 16:513 Уговаривали не делать прививку — как на водоканале в Пскове борются с коронавирусом
18.11.2021, 16:501 Вандалы испортили новую детскую площадку на улице Звездной в Пскове 18.11.2021, 16:430 Более 600 протоколов о нарушениях противовирусных мер составили псковские полицейские за месяц 18.11.2021, 16:284 Елена Полонская: Псков мог войти в топ-50 туристических городов России, если бы не пандемия 18.11.2021, 16:213 Украинца осудили за кражу имущества на 26 млн рублей в Пскове
18.11.2021, 16:170 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2022 год пройдут 30 ноября 18.11.2021, 16:040 Пассажиров авиарейса Москва - Псков до конца дня доставят в Псков 18.11.2021, 15:570 Школьники Псковской области попробуют доработать компьютерную игру 18.11.2021, 15:437 Галина Неваленная заявила о необходимости привить почти 100% пожилых псковичей
18.11.2021, 15:400 Алиментщика арестовали в Новосокольниках 18.11.2021, 15:370 Более 1500 псковичей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 18.11.2021, 15:330 Умер актер из фильма «Ночной дозор» 18.11.2021, 15:291 Интерактивное занятие «Мусорознайка» провели для псковских школьников
18.11.2021, 15:220 Псковичам предлагают погрузиться в пространство мифологии северных народов 18.11.2021, 15:171 Банно-прачечный комбинат получит дотацию из бюджета Пскова 18.11.2021, 15:120 Минздрав включил в рекомендации по лечению коронавируса требования к качеству кислорода 18.11.2021, 15:100 Борис Елкин проверил ход реконструкции улицы Поземского
18.11.2021, 15:090 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19» 18.11.2021, 14:550 Мокрый снег будет идти в Псковской области 19 ноября 18.11.2021, 14:530 Светский раут доброго человека 18.11.2021, 14:500 Экс-полицейский в Великих Луках предстанет перед судом за организацию наркопреступления
18.11.2021, 14:460 Островичам объяснили, почему в городе не горят и мигают фонари 18.11.2021, 14:381 Опубликована программа фестиваля современного искусства в Пскове 18.11.2021, 14:300 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения 18.11.2021, 14:252 «Сообразим на троих»: Есть ли шанс у псковской оппозиции? ВИДЕО
18.11.2021, 14:232 Тала Нещадимова: Лето в Псковской области со временем может стать сырее 18.11.2021, 14:072 Музейного смотрителя приглашают на работу в Мирожский монастырь 18.11.2021, 14:020 Рыбаков в Великолукском районе лишили лодки за незаконно пойманных лещей 18.11.2021, 14:010 «Гайд-парк»: Экватор Елены Полонской. ВИДЕО
18.11.2021, 13:590 С 2022 года псковичи смогут получать вычеты на физкультурно-оздоровительные услуги 18.11.2021, 13:460 Двух жителей Дновского района осудили за оплату покупок чужой картой 18.11.2021, 13:421 Интерактив: Отмена без иллюзий 18.11.2021, 13:340 В Псковском районе четверо школьников получили именные стипендии
18.11.2021, 13:230 Мягкий переход к зиме обещают синоптики в Псковской области 18.11.2021, 13:210 Елена Полонская рассказала о своих полномочиях и задачах на посту главы Пскова 18.11.2021, 13:090 Островичу грозит уголовная ответственность за ловлю рыбы электроудочкой 18.11.2021, 13:001 Интерактив: Елкин может
18.11.2021, 12:430 Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД в Узком переулке Пскова 18.11.2021, 12:350 Работы по врезке нового водопровода на Завеличье завершены досрочно 18.11.2021, 12:120 Псковичку с признаками наркотического опьянения задержал ОМОН 18.11.2021, 12:100 Новую школу на 165 мест проектируют в Пыталовском районе
18.11.2021, 12:041 В Пскове эвакуировали посетителей торгового центра 18.11.2021, 11:533 В Пскове обновят формат новогодней ярмарки 18.11.2021, 11:472 Труп мужчины обнаружили на улице в Печорах 18.11.2021, 11:441 «Сообразим на троих»: Есть ли шанс у псковской оппозиции?
18.11.2021, 11:420 Житель Острова взял кредит и перевел деньги мошеннику 18.11.2021, 11:391 Николай Баринов: В этом году новогоднюю елку крысы не съели 18.11.2021, 11:350 Еще пять человек в Псковской области скончались от коронавируса 18.11.2021, 11:330 В Пскове не планируют разрабатывать интерактивную карту уборки улиц
18.11.2021, 11:252 Малый и средний бизнес может приобретать российский софт со скидкой 50% 18.11.2021, 11:230 Скользкая дорога стала причиной ДТП в Невеле 18.11.2021, 11:190 «Гайд-парк»: Экватор Елены Полонской 18.11.2021, 11:173 В псковском кафе «Вкус и цвет» запланировали реконструкцию
18.11.2021, 11:150 В УГХ Пскова предупредили о возможных проблемах с уборкой снега на новых благоустроенных территориях 18.11.2021, 10:5712 Интерактив: Наркоманы сошли с ума 18.11.2021, 10:501 Главу Псковского обкома профсоюза инновационных и малых предприятий наградили в Москве 18.11.2021, 10:483 Пскович продает «счастливый полтинник» за 10,5 тысяч рублей
18.11.2021, 10:440 Вылет самолета из Пскова в Москву отложен на неопределенное время 18.11.2021, 10:400 До 180 тысяч рублей может получать прораб в Пскове 18.11.2021, 10:320 Псковская область вошла в число регионов с наибольшей долей нелегального оборота табака 18.11.2021, 10:280 Прокуратура Псковской области ответит на вопросы людей с инвалидностью
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru