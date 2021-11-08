Недвижимость

Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, спрогнозировали эксперты рынка. Такой показатель был зафиксирован в 2017–2018 годах. Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку, сообщили в Дом.РФ. Это уже выше допандемийного уровня.

В феврале 2020 года, до начала пандемии в России, как сообщали СМИ, средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное — 8,86%. Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проценты снижались, пишет газета «Известия».

До конца 2021-го средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Это обусловлено подорожанием кредитов, пояснил он. В федеральной компании «Этажи» полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%. В 2022-м, по мнению управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку. По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1–1,5 п.п.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5% — сразу на 0,75 п.п. Так, с начала года регулятор повысил показатель на 3,25 п.п., указали в ВТБ. 16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года.