Недвижимость

Михаил Ведерников внес предложения в федеральную стратегию развития стройотрасли и ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил учесть в стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года дополнительные инструменты по модернизации сферы ЖКХ для субъектов РФ с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Одной из тем, которую мы проанализировали вместе с коллегами, стала модернизация изношенной коммунальной инфраструктуры. Для Псковской области это один из наиболее острых и актуальных вопросов, который можно решить лишь в тесном взаимодействии всех уровней власти. Предложил учесть в стратегии дополнительные инструменты по модернизации сферы ЖКХ для субъектов с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью», — рассказал Михаил Ведерников по итогам целевого семинар-совещания, которое состоялось накануне в Москве под руководством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и других официальных лиц.

Основные задачи стратегии — повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 квадратного метра, ежегодный объема ввода жилья достигнет 120 миллионов квадратных метров, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 триллионов рублей.

Проект стратегии развития стройотрасли страны ранее представил Минстрой России. Документ разработан в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.