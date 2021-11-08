Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борьба «Справедливой России» с безработицей
как исправить ошибки в квитанции
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
цифровое будущее
достоверная история
экопром быстро и чисто
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
горводоканал успехи и планы
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
работа затылком
Концерт рок-группы «Ария»
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Недвижимость 08.11.2021 12:593 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья 22.11.2021 15:220 Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ 19.11.2021 14:040 Михаил Ведерников внес предложения в федеральную стратегию развития стройотрасли и ЖКХ 19.11.2021 07:300 Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10% 18.11.2021 18:441 Михаил Ведерников участвует в работе над стратегией развития стройотрасли в России 18.11.2021 09:150 Псковичам напомнили, как снять арест с объектов недвижимости
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:274 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 21.11.2021 16:207 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 19.11.2021 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих» 19.11.2021 09:2818 Псковский врач назвала эффективные препараты в борьбе с COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ

22.11.2021 15:22|ПсковКомментариев: 0

ВТБ предоставил возможность использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы «Победа над формальностями». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ, по прогнозам банка, до конца года услугой воспользуются более 6,5 тысяч клиентов, наиболее востребована она будет среди самозанятых.

В рамках программы ВТБ «Победа над формальностями» клиенты могут получить ипотеку всего по двум документам – паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а сумма кредита – от 600 тысяч рублей на срок до 30 лет. В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более - за счет материнского капитала.

Условия по жилищным кредитам ВТБ для самозанятых идентичны ставкам для заемщиков, работающих по найму: от 4,3% - для госпрограмм и 9% - для базовых продуктов. Одобрение ипотечной заявки и оформление сделки с такими клиентами проходит по стандартным условиям, без каких-либо специальных требований.

«Материнский капитал – эффективный способ государственной поддержки. Ежегодно в России он выделяется более чем полутора миллионам семей, при этом в среднем 80% из них направляют его на улучшение жилищных условий. Для нас стратегически важно сохранять доступность ипотечного кредитования для всех категорий клиентов. Сегодня каждый третий ипотечный кредит мы выдаем по двум документам, программа пользуется спросом среди россиян, работающих на себя, поскольку не требует дополнительного подтверждения доходов. Учитывая, что только за 2021 год количество самозанятых в стране удвоилось и к ноябрю составило 3,3 млн человек, мы решили предоставить возможность использовать материнский капитал для этой программы», - отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Летом ВТБ первым и единственным среди российских банков предложил клиентам распоряжаться маткапиталом в пользу ипотеки полностью в онлайн-формате, без посещения отделения банка. Клиентам достаточно оформить заявление, частично предзаполненное, в разделе «Государственные услуги» в ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ (ПФР) для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. Весь процесс с момента отправки заявления в ПФР до зачисления материнского капитала в ВТБ занимает менее двух недель.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев банк продемонстрировал рекордный объем продаж, клиенты заключили ипотечные сделки на 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ на начало ноября достиг 2,4 трлн рублей.

Подробности на сайте ПАО «ВТБ».

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 65 человек
22.11.2021, 15:590 «Единая Россия» просит Минфин выделить регионам порядка 100 миллиардов рублей 22.11.2021, 15:480 Великолучанин украл гараж и получил условный срок 22.11.2021, 15:470 Игорь Дитрих о выделении допсредств на лечение ковида: Мы не знали, что будет столько больных 22.11.2021, 15:382 В России цена на красную икру достигла исторического максимума
22.11.2021, 15:220 Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ 22.11.2021, 15:200 Порядок заготовки дров, грибов и новогодних елей объединят в одном областном законе 22.11.2021, 15:090 Темпы заболеваемости COVID-19 снижаются в Псковской области 22.11.2021, 15:040 Дорогу к новому причалу на реке Толба отремонтировали в Псковском районе
22.11.2021, 14:481 ПЛН продолжает прием анкет в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей» 22.11.2021, 14:390 «Постскриптум»: Новые антикоронавирусные инициативы и тайны Корытовского леса. ВИДЕО 22.11.2021, 14:280 В «Псковских тепловых сетях» организуют ревакцинацию работников 22.11.2021, 14:184 Вакцинация в Пскове. Продолжение. ФОТОРЕПОРТАЖ
22.11.2021, 14:140 До минус 8 градусов ночью прогнозируют в Псковской области 22.11.2021, 13:4910 Необходимость законопроекта об использовании QR-кодов в транспорте объяснил Александр Козловский 22.11.2021, 13:440 Наталью Серебренникову назначили председателем областного КУГИ 22.11.2021, 13:263 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле
22.11.2021, 13:067 Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат 22.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.11.2021, 12:530 «Гайд-парк»: Александр Козловский об актуальных законопроектах, обсуждаемых в Госдуме. ВИДЕО 22.11.2021, 12:460 Юрий Алексеев: Оккупация региона не изучена на должном уровне
22.11.2021, 12:400 Беременным псковичкам рекомендовали не прививаться в торговых центрах 22.11.2021, 12:340 В мемориальном Тригорском открыли бюст Пушкина 22.11.2021, 12:181 ВТБ предоставил «Роскар» 1,3 млрд рублей на модернизацию производства 22.11.2021, 12:050 Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
22.11.2021, 12:030 Почти 30 человек за неделю пострадали в результате ДТП на псковских дорогах 22.11.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 22.11.2021, 11:556 Новый участковый пункт полиции открыли в Псковской области впервые с 1991 года 22.11.2021, 11:470 Современную детскую площадку установят во дворе на Рижском проспекте в Пскове
22.11.2021, 11:391 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников в СМИ 22.11.2021, 11:310 «Та, которую не ждали»: татарский театр приглашает псковичей на премьеру 22.11.2021, 11:250 Девять уголовных дел в отношении фирм-однодневок завели в Псковской области 22.11.2021, 11:200 Решетом воду не черпают
22.11.2021, 11:120 Росгвардейцы задержали молодого человека в магазине на Рижском проспекте в Пскове 22.11.2021, 11:102 «Постскриптум»: Новые антикоронавирусные инициативы и тайны Корытовского леса 22.11.2021, 11:0011 Мурал с изображением Виктора Цоя появился в Пскове. ФОТО 22.11.2021, 10:520 14 социальных предприятий Псковской области получат грантовую поддержку
22.11.2021, 10:470 На улице Петровской в Пскове ограничат движение автомобилей 24 ноября 22.11.2021, 10:350 Две жительницы Псковской области перевели мошенникам более 1,5 млн рублей 22.11.2021, 10:321 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок 22.11.2021, 10:312 В Пскове водитель автовышки умер за рулем
22.11.2021, 10:281 Андрей Турчак: Волонтерские центры «Единой России» обработали почти два миллиона заявок 22.11.2021, 10:221 «Необычную» птицу сфотографировали в Финском парке в Пскове 22.11.2021, 10:190 Пьяная женщина-водитель устроила ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове 22.11.2021, 10:160 «Гайд-парк»: Александр Козловский об актуальных законопроектах, обсуждаемых в Госдуме
22.11.2021, 10:140 В Великих Луках при пожаре на улице Тимирязева чуть не погиб человек 22.11.2021, 10:033 Адмирал Попов назвал причину затопления подводной лодки «Курск» 22.11.2021, 09:510 Автомобиль ВАЗ подожгли в Пскове 22.11.2021, 09:372 Три человека пострадали в ДТП на опасном повороте в Псковском районе
22.11.2021, 09:300 Руководителей 15 детсадов в Великих Луках оштрафовали за нарушение закона о закупках 22.11.2021, 09:171 Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в России 22.11.2021, 09:000 Цифровое будущее: куда податься с гуманитарным образованием 22.11.2021, 08:440 Водителей в Пскове призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды
22.11.2021, 08:401 Бизнес просит снизить штрафы в новом проекте КоАП 22.11.2021, 08:340 Литр пива обернулся для великолучанина лишением свободы 22.11.2021, 08:196 Врача вызывали? 22.11.2021, 08:180 Аналитики назвали вакансии, для которых требуется чувство юмора и знание мемов
22.11.2021, 08:000 Великолучанку осудили на 7 лет за умышленное убийство 22.11.2021, 07:380 До +4 градусов ожидается на этой неделе в регионах Северо-Запада 22.11.2021, 07:190 Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ 22.11.2021, 07:000 Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции
21.11.2021, 23:431 Великолучанин стал участником экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС 21.11.2021, 23:260 Почти 219 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Псковской области 21.11.2021, 23:150 Мужчина зарезал собутыльника в Новосокольниках 21.11.2021, 22:590 Более 260 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
21.11.2021, 22:200 Умерла народная артистка России Нина Русланова 21.11.2021, 22:150 Слет юных краеведов-туристов прошел в Псковской области 21.11.2021, 22:000 Актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов скончался от COVID-19 21.11.2021, 21:403 Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября
21.11.2021, 21:200 В России завершена вторая фаза исследований вакцины от COVID-19 для детей 21.11.2021, 21:004 Фотофакт: Новый тротуар 21.11.2021, 20:400 В Петербурге горожанам пообещали платить за самостоятельную уборку снега 21.11.2021, 20:201 Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным
21.11.2021, 20:009 Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса 21.11.2021, 19:400 Экономист спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода 21.11.2021, 19:200 Псковская городская библиотека приглашает принять участие в выборах: Достоевский или Толстой 21.11.2021, 19:000 Великолукские школьники попробовали себя в роли фармацевтов и медсестер
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru