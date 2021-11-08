Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ

ВТБ предоставил возможность использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы «Победа над формальностями». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ, по прогнозам банка, до конца года услугой воспользуются более 6,5 тысяч клиентов, наиболее востребована она будет среди самозанятых.
В рамках программы ВТБ «Победа над формальностями» клиенты могут получить ипотеку всего по двум документам – паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а сумма кредита – от 600 тысяч рублей на срок до 30 лет. В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более - за счет материнского капитала.
Условия по жилищным кредитам ВТБ для самозанятых идентичны ставкам для заемщиков, работающих по найму: от 4,3% - для госпрограмм и 9% - для базовых продуктов. Одобрение ипотечной заявки и оформление сделки с такими клиентами проходит по стандартным условиям, без каких-либо специальных требований.
Летом ВТБ первым и единственным среди российских банков предложил клиентам распоряжаться маткапиталом в пользу ипотеки полностью в онлайн-формате, без посещения отделения банка. Клиентам достаточно оформить заявление, частично предзаполненное, в разделе «Государственные услуги» в ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ (ПФР) для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. Весь процесс с момента отправки заявления в ПФР до зачисления материнского капитала в ВТБ занимает менее двух недель.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев банк продемонстрировал рекордный объем продаж, клиенты заключили ипотечные сделки на 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ на начало ноября достиг 2,4 трлн рублей.
Подробности на сайте ПАО «ВТБ».