СНГБ предлагает приобрести жилье с выгодой

В СНГБ можно подобрать наиболее подходящее предложение по ипотеке с низкими ставками для зарплатных клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.
Предложения:
ипотека без первоначального взноса от 8,34%* для покупки на первичном и вторичном рынке жилья;
ипотека с государственной поддержкой по ставке от 5,89% и от 4,9% для семей с одним и более детьми для покупки новостроек;
ипотека «Частный дом» от 7,95% для покупки или строительства своего дома.
«Если у вас есть ипотека и кредиты в других банках, поможем объединить их в один со ставкой от 7,99%. Кроме того, вы можете включить в него дополнительные средства на личные цели!» - отметили в СНГБ.
Основные условия ипотечного кредита:
Подробности на сайте АО БАНК «СНГБ» www.sngb.ru.
* Для клиентов – работников организаций группы ПАО «Сургутнефтегаз», имеющих регулярные поступления со счетов данных организаций.
** За исключением ипотечных программ с государственным субсидированием процентной ставки.