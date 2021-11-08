Недвижимость

СНГБ предлагает приобрести жилье с выгодой

В СНГБ можно подобрать наиболее подходящее предложение по ипотеке с низкими ставками для зарплатных клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.

Предложения:

«Если у вас есть ипотека и кредиты в других банках, поможем объединить их в один со ставкой от 7,99%. Кроме того, вы можете включить в него дополнительные средства на личные цели!» - отметили в СНГБ.

Основные условия ипотечного кредита:

сумма – до 15 000 000 рублей;**

срок – до 30 лет;

учет материнского (семейного) капитала.

Подробности на сайте АО БАНК «СНГБ» www.sngb.ru.

* Для клиентов – работников организаций группы ПАО «Сургутнефтегаз», имеющих регулярные поступления со счетов данных организаций.

** За исключением ипотечных программ с государственным субсидированием процентной ставки.