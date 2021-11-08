Недвижимость

Во время пандемии жители столицы стали чаще строить дома в Псковской области

В Псковской области индивидуальное жилищное строительство стало набирать обороты после пандемии, заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 ноября.

«У нас в регионе более развито индивидуальное жилищное строительство. Это такая уникальность, потому что много регионов — это 1% ИЖС, остальное — многоквартирные дома. А у нас: 55% - это ИЖС и 45% - многоквартирные дома», - отметил Сергей Грахов.

По его словам, жители региона строят дачи, некоторые просто хотят жить ближе к природе. Рынок многоквартирных домов — 110-120 тысяч квадратных метров в год. «Это вполне нормально. И квартиры не застаиваются, и сильного дефицита нет. Рынок сам себя в этом плане урегулировал», - подчеркнул гость студии.

Председатель профильного комитета заявил, что в 2021 году произошел скачок в сфере ИЖС. «Другие города, например, Санкт-Петербург и Москва увидели, что в прошлом году, во время пандемии, надо было куда-то ехать, и начали строить дома в Псковской области. Также люди на удаленке, которые могут себе позволить оставаться дома. Смысл сидеть в квартире, если ты можешь ту же самую работу делать за те же деньги, находясь на природе?» - заключил Сергей Грахов.