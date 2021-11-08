Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
полиция против «звонарей»
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Как платить за «общее» электричество
как исправить ошибки в квитанции
достоверная история
цифровое будущее
Мифы о стоматологах развеяны
Борьба «Справедливой России» с безработицей
экопром быстро и чисто
декодируем QR-реальность
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Правила безопасности с газовым оборудованием
Концерт рок-группы «Ария»
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
 
 
 
ещё Недвижимость 08.11.2021 12:593 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья 25.11.2021 22:150 Росреестр рассказал псковичам о нюансах в процессе дарения недвижимости 25.11.2021 19:400 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят сотрудники Росреестра 25.11.2021 17:041 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки 24.11.2021 16:460 На 30% вырос объем ипотечного портфеля Сбербанка на Северо-Западе 24.11.2021 12:000 СНГБ предлагает приобрести жилье с выгодой
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:275 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 21.11.2021 16:209 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 22.11.2021 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 19.11.2021 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Росреестр рассказал псковичам о нюансах в процессе дарения недвижимости

25.11.2021 22:15|ПсковКомментариев: 0

Псковский Росреестр рассказал о нюансах в процессе дарения объектов недвижимости. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального Росреестра.

Дарение недвижимости близкому родственнику среди гражданско-правовых сделок используется часто. Это объясняется тем, что близкие родственники дарителя освобождаются от уплаты налога НДФЛ. Подавать декларацию близким родственникам не нужно, отметили в сообщении.

«Согласно пункту 1 статье 572 Гражданского кодекса РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь (в том числе недвижимое имущество) в собственность. Это подарок, который делается на безвозмездной основе, что является основополагающим признаком дарения. Одаряемый вправе принять или отказаться от подарка», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Не допускается заключение договора дарения, предусматривающего передачу дара после смерти дарителя. Если при жизни дарителя переход права собственности не был зарегистрирован, то имущество могут включить в наследственную массу дарителя.

«Важным моментом для дарителя является то, что он вправе отменить дарение, если одаряемый совершит покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников или умышленно причинит дарителю телесные повреждения, а в случае, если одаряемый умышленно лишит жизни дарителя, то право требования отмены дарения принадлежит наследникам дарителя», - отметили в Росреестре.

Во всех вышеперечисленных случаях, одаряемый (или его наследники) должен вернуть сохранившийся в натуре подарок. Если это стало невозможным как в случае уничтожение имущества, так и в случае его отчуждения, даритель имеет право потребовать о возмещении вреда.

Кроме того, даритель и одаряемый могут предусмотреть в договоре право отменить дарение в случае, если даритель переживет одаряемого.

Договор дарения недвижимого имущества может быть составлен в простой письменной форме без обращения к нотариусу.

Однако обратиться к нотариусу обязательно придется в случае, если:

  • дарят имущество несовершеннолетнего или подопечного;
  • если дарят долю в недвижимости.

Нотариус составляет договор, разъясняет сторонам их права, а также отправляет документы на электронную регистрацию. Сделку зарегистрируют уже через 3 рабочих дня.

«Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество, являющегося предметом дарения, производится по заявлению дарителя и одаряемого либо их представителей при наличии у них нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей соответствующие полномочия. Запись в Едином государственном реестре недвижимости будет являться единственным доказательством права собственности на объект недвижимости», - рассказали в Росреестре.

Для регистрации перехода права собственности необходимо обратиться в отделение МФЦ. Специалист оформит заявление, к заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • паспорта сторон – подлинники;
  • договор дарения объекта недвижимости в 3-х подлинных экземплярах;
  • если действует представитель – подлинник и копия доверенности;
  • квитанция об оплате пошлины – подлинник и копия;
  • свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН – подлинник;
  • согласие супруга – подлинник и копия.

По итогам регистрации сторонам выдадут документы договор дарения и новую выписку из ЕГРН, а также вернут подлинники документов.

Теги: #Росреестр #недвижимость #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 614 человек
25.11.2021, 22:300 Повара из школьных столовых Псковской области выступят на всероссийском конкурсе 25.11.2021, 22:150 Росреестр рассказал псковичам о нюансах в процессе дарения недвижимости 25.11.2021, 22:001 Интернет-ресурс «Без срока давности» представили псковские архивисты 25.11.2021, 21:450 Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел
25.11.2021, 21:300 О коррупционных действиях со стороны приставов просят сообщать псковичей 25.11.2021, 21:150 Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино 25.11.2021, 21:001 Псковский нарколог объяснил бесполезность капельницы при абстинентном синдроме 25.11.2021, 20:451 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни
25.11.2021, 20:300 В Печорском районе закончили капремонт по краткосрочному плану на год 25.11.2021, 20:100 В Псковской области будут проверять потенциальных подрядчиков 25.11.2021, 19:430 Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный концерт увертюрой к опере «Псковитянка» 25.11.2021, 19:400 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят сотрудники Росреестра
25.11.2021, 19:370 Повара из псковской школы представят регион на всероссийском конкурсе 25.11.2021, 19:104 Лучшему участковому Псковской области подарили автомобиль 25.11.2021, 18:570 Яркий симптом наличия алкогольной зависимости назвал псковский нарколог 25.11.2021, 18:470 Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре
25.11.2021, 18:342 Волонтеры-казаки напомнили студентам псковского колледжа о вреде наркотиков 25.11.2021, 18:203 Поголовье коров в Псковской области за год сократилось почти на 8% 25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир 25.11.2021, 17:561 Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина
25.11.2021, 17:470 «Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля 25.11.2021, 17:447 К критике Виктора Цоя 25.11.2021, 17:361 Главный нарколог региона о допустимых дозах спиртного: Чем меньше, тем лучше 25.11.2021, 17:3310 В магазине MANGO началась распродажа «Черная пятница»
25.11.2021, 17:2915 Александр Котов об атаке антиваксеров и экскурсии в реанимацию 25.11.2021, 17:260 Пресс-конференция «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?». ВИДЕО 25.11.2021, 17:170 Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста 25.11.2021, 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование
25.11.2021, 17:101 Псковичку осудили за удар полицейскому в голову 25.11.2021, 17:081 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление» 25.11.2021, 17:041 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки 25.11.2021, 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове
25.11.2021, 16:481 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы» 25.11.2021, 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области 25.11.2021, 16:300 Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков 25.11.2021, 16:270 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю
25.11.2021, 16:185 Те же зайцы, только в профиль 25.11.2021, 16:153 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах 25.11.2021, 15:530 Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца 25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии
25.11.2021, 15:412 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина 25.11.2021, 15:380 Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы 25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов 25.11.2021, 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома
25.11.2021, 15:122 Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания 25.11.2021, 14:590 Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области 25.11.2021, 14:580 Дождь со снегом прогнозируют псковские синоптики 26 ноября 25.11.2021, 14:450 Избран новый член Общественной палаты Псковской области
25.11.2021, 14:390 Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года 25.11.2021, 14:3510 Медаль Александра Невского учредили в Псковской области 25.11.2021, 14:330 Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО 25.11.2021, 14:263 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год
25.11.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО 25.11.2021, 14:200 Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории 25.11.2021, 13:5525 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки 25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО
25.11.2021, 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов 25.11.2021, 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН 25.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.11.2021, 13:013 Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля
25.11.2021, 12:521 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО 25.11.2021, 12:431 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте 25.11.2021, 12:417 Певец Ярослав Сумишевский выступит в Пскове 19 декабря 25.11.2021, 12:368 Фотофакт: Я люблю ПсовГУ
25.11.2021, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино 25.11.2021, 12:290 Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта 25.11.2021, 12:250 Пугающе-завораживающие работы представит петербургская художница в Пскове 25.11.2021, 12:000 СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон»
25.11.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Ивановым 25.11.2021, 11:583 Лесное законодательство изменили в Псковской области 25.11.2021, 11:540 В Пскове пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей, спасая сына от наказания за ДТП 25.11.2021, 11:481 Председатели ТИКов в Псковской области будут зарабатывать больше
25.11.2021, 11:460 Кинотеатрам в Псковской области установили пониженную налоговую ставку 25.11.2021, 11:432 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? 25.11.2021, 11:422 В Псковской области увеличат налоговую базу за счет торговых центров 25.11.2021, 11:380 Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru