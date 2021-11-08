Недвижимость

Росреестр рассказал псковичам о нюансах в процессе дарения недвижимости

Псковский Росреестр рассказал о нюансах в процессе дарения объектов недвижимости. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального Росреестра.

Дарение недвижимости близкому родственнику среди гражданско-правовых сделок используется часто. Это объясняется тем, что близкие родственники дарителя освобождаются от уплаты налога НДФЛ. Подавать декларацию близким родственникам не нужно, отметили в сообщении.

«Согласно пункту 1 статье 572 Гражданского кодекса РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь (в том числе недвижимое имущество) в собственность. Это подарок, который делается на безвозмездной основе, что является основополагающим признаком дарения. Одаряемый вправе принять или отказаться от подарка», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Не допускается заключение договора дарения, предусматривающего передачу дара после смерти дарителя. Если при жизни дарителя переход права собственности не был зарегистрирован, то имущество могут включить в наследственную массу дарителя.

«Важным моментом для дарителя является то, что он вправе отменить дарение, если одаряемый совершит покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников или умышленно причинит дарителю телесные повреждения, а в случае, если одаряемый умышленно лишит жизни дарителя, то право требования отмены дарения принадлежит наследникам дарителя», - отметили в Росреестре.

Во всех вышеперечисленных случаях, одаряемый (или его наследники) должен вернуть сохранившийся в натуре подарок. Если это стало невозможным как в случае уничтожение имущества, так и в случае его отчуждения, даритель имеет право потребовать о возмещении вреда.

Кроме того, даритель и одаряемый могут предусмотреть в договоре право отменить дарение в случае, если даритель переживет одаряемого.

Договор дарения недвижимого имущества может быть составлен в простой письменной форме без обращения к нотариусу.

Однако обратиться к нотариусу обязательно придется в случае, если:

дарят имущество несовершеннолетнего или подопечного;

если дарят долю в недвижимости.

Нотариус составляет договор, разъясняет сторонам их права, а также отправляет документы на электронную регистрацию. Сделку зарегистрируют уже через 3 рабочих дня.

«Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество, являющегося предметом дарения, производится по заявлению дарителя и одаряемого либо их представителей при наличии у них нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей соответствующие полномочия. Запись в Едином государственном реестре недвижимости будет являться единственным доказательством права собственности на объект недвижимости», - рассказали в Росреестре.

Для регистрации перехода права собственности необходимо обратиться в отделение МФЦ. Специалист оформит заявление, к заявлению необходимо приложить следующие документы:

паспорта сторон – подлинники;

договор дарения объекта недвижимости в 3-х подлинных экземплярах;

если действует представитель – подлинник и копия доверенности;

квитанция об оплате пошлины – подлинник и копия;

свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН – подлинник;

согласие супруга – подлинник и копия.

По итогам регистрации сторонам выдадут документы договор дарения и новую выписку из ЕГРН, а также вернут подлинники документов.