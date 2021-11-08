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Недвижимость

Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой»

28.11.2021 22:10|ПсковКомментариев: 3

Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов. Причины этого он назвал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Первая причина — не было ликвидных квартир, жилых площадей на рынке, поэтому цены поднялись, вторая — опустили ставку по кредиту по ипотеки, что, с одной стороны, помогло, с другой стороны, недобросовестные застройщики решили на этом нажиться, был такой момент. Третье — поднялись очень сильно цены на строительные материалы...» - перечислил Владислав Абрамов.

Рост цен квартиры он назвал серьезным, к примеру, в Псковской области они увеличились на 50%.

«Покупателей стало значительно меньше, ажиотаж спал. Но, если говорить откровенно, мы до конца не информируем людей, какие есть выгодные ставки. Сейчас же есть и сельхозипотека, и семейная ипотека, и (льготные условия - ред.) при рождении ребенка. Субсидированные ставки, интересные и хорошие. При желании каждый покупатель может выбрать для себя подходящий продукт и с такими же условиями, в принципе, может купить квартиру, как и раньше, до подорожания», - отметил Владислав Абрамов.

Теги: #Псковжилстрой
Источник: Псковская Лента Новостей
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