Недвижимость

Руководитель «Псковжилстроя» отметил увеличение интереса к землям компании

Руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов отметил увеличение интереса со стороны застройщиков и предпринимателей к земельным участкам организации за последние годы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наша копания уже 12 лет на рынке. Я три года руковожу ей. Мы за этот год выплатили налогов больше, чем за все время существования компании. Земли в нашей собственности раньше не представляли такого интереса для других застройщиков, бизнесменов, как они представляют сейчас. Мы очень сильно капитализировали участки. Они выросли у нас в цене в разы. Мы обеспечили земли инфраструктурой: построили сети, провели туда тепло, газ, свет, воду, канализацию, ливневку. Это все стоит громадных капитальных вложений», - сказал Владислав Абрамов.

Только за прошлый год компания затратила порядка 135 миллионов на один участок. Как отметил руководитель, все проекты организации прошли государственную экспертизу.

«Сейчас к нам приходят, чтобы приобрести земли. Мы готовы поделиться ими, сдать в аренду, чтобы ускорить процесс строительства, чтобы жилья на рынке было больше, но это должно быть на взаимовыгодных условиях», - резюмировал Владислав Абрамов.