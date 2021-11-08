Руководитель «Псковжилстроя» отметил увеличение интереса к землям компании

Руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов отметил увеличение интереса со стороны застройщиков и предпринимателей к земельным участкам организации за последние годы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Только за прошлый год компания затратила порядка 135 миллионов на один участок. Как отметил руководитель, все проекты организации прошли государственную экспертизу.
«Сейчас к нам приходят, чтобы приобрести земли. Мы готовы поделиться ими, сдать в аренду, чтобы ускорить процесс строительства, чтобы жилья на рынке было больше, но это должно быть на взаимовыгодных условиях», - резюмировал Владислав Абрамов.