Квартиры «Псковжилстроя» можно купить в ипотеку под 0,7%

Компания «Псковжилстрой» имеет ряд предложений для населения, в частности, это возможность взять ипотеку под низкий процент. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.
Он также признался, что вместе с тем «Псковжилстрой», как и другие застройщики, испытывает опасения в связи с возможным понижением платежеспособности населения на фоне подорожания строительных материалов.
«Опасения всегда есть, особенно эти опасения поднялись, когда мы реализовали дом по старым ценам, а потом цены поднялись, поэтому теперь мы очень внимательно за этим следим», - заметил генеральный директор АО «Псковжилстрой».