Недвижимость

Квартиры «Псковжилстроя» можно купить в ипотеку под 0,7%

Компания «Псковжилстрой» имеет ряд предложений для населения, в частности, это возможность взять ипотеку под низкий процент. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

«Людей мало информируют, а у нас есть программы, которыми можно воспользоваться. Это, в частности, ипотека под 0,7%, также есть ипотека под 1,4%, которую мы внедряем совместно с нашими банками-партнерами. И это никак не сказывается на нашей прибыльности, она остается на том же уровне. За счет чего, не скажу, это наша коммерческая тайна», - заметил Владислав Абрамов.

Он также признался, что вместе с тем «Псковжилстрой», как и другие застройщики, испытывает опасения в связи с возможным понижением платежеспособности населения на фоне подорожания строительных материалов.

«Опасения всегда есть, особенно эти опасения поднялись, когда мы реализовали дом по старым ценам, а потом цены поднялись, поэтому теперь мы очень внимательно за этим следим», - заметил генеральный директор АО «Псковжилстрой».