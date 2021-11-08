Строить дома с помощью 3D-принтеров планируют в Пскове

Строить дома с помощью 3D-принтеров планируют начать в Пскове. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.
Начать строительство по новым технологиям в Пскове планируют с малоэтажных домов. По словам Владислава Абрамова, первые попытки могут предпринять уже в ближайшие годы.
Он также добавил, что необходимость внедрять новые технологии в процесс строительства возникает, в том числе, на фоне пандемии коронавируса. «Пандемия нас заставляет. Раз нет людей, то надо вести строительство с минимальным количеством сотрудников», - отметил Владислав Абрамов.