Недвижимость

Строить дома с помощью 3D-принтеров планируют в Пскове

Строить дома с помощью 3D-принтеров планируют начать в Пскове. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Начать строительство по новым технологиям в Пскове планируют с малоэтажных домов. По словам Владислава Абрамова, первые попытки могут предпринять уже в ближайшие годы.

«Есть такие мысли (строить дома при помощь 3D-принтеров — ред.). Начнем мы с малоэтажных домов, пока переговоры не ведем, присматриваемся к этой технологии. Думаю, что через пару лет мы уже начнем строить таким способом», - сказал генеральный директор АО «Псковжилстрой»

Он также добавил, что необходимость внедрять новые технологии в процесс строительства возникает, в том числе, на фоне пандемии коронавируса. «Пандемия нас заставляет. Раз нет людей, то надо вести строительство с минимальным количеством сотрудников», - отметил Владислав Абрамов.