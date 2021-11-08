Недвижимость

Названы предпочтения псковичей при покупке недвижимости

Быстрее всего в Пскове раскупают однокомнатные квартиры и квартиры-студии. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

«У нас нет квартир-студий, они все проданы. Также хорошо востребованы на рынке однокомнатные квартиры. Это говорит о том, что покупательская способность у населения невысокая», - заметил Владислав Абрамов.

Он также предположил, что многие люди приобретают небольшие квартиры для того, чтобы вложить таким образом деньги. «Ставки на депозиты в банках низкие. В прошлом году они составляли порядка 2%, сейчас — 4%, но все равно недвижимость дорожает быстрее. Кроме того, однокомнатную квартиру или студию будет проще реализовать или сдать в найм», - сказал генеральный директор АО «Псковжилстрой».

«Конечно, двух- и трехкомнатные квартиры мы тоже проектируем, они идут слабее. Сейчас сохраняется тенденция на большие кухни и гостиные. Такие квартиры продаются быстрее, а те, где кухня, как это было раньше, 8-10 метров, брать не хотят. Мы делаем анализ ситуации, поэтому тоже в этом плане будем двигаться вперед», - добавил Владислав Абрамов.