Недвижимость

Порядок оформления сделки купли-продажи недвижимости напомнили псковичам

Купить или продать недвижимое имущество невозможно без договора. Этот документ играет важную роль в сделках с недвижимостью – от продажи до отчуждения. Именно поэтому к подготовке договора следует отнестись с особым вниманием. Об этом жителям Псковской области напомнили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.

Порядок оформления договора купли-продажи недвижимости можно разделить на несколько этапов:

1) переговоры и достижение устной договоренности;

2) проверка документов на объект недвижимости;

3) составление текста, согласование и внесение корректировок;

4) заключение договора купли-продажи недвижимости;

5) нотариальное удостоверение, если это необходимо в соответствии с нормами законодательства (например, когда продается доля в недвижимости) или по воле сторон сделки;

6) регистрация перехода права собственности на основании соглашения.

«Договор об отчуждении недвижимого имущества составляется в письменной форме и должен быть подписан как продавцом, так и покупателем. Невыполнение требований к форме договора влечет его недействительность. В сделке возможен дополнительный этап – заключение предварительного договора купли-продажи недвижимости, т. е. соглашения, в котором стороны выражают намерение в будущем подписать основной договор», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Гражданским кодексом РФ установлены существенные условия и содержание для оформления данного вида соглашения, без них договор будет считаться незаключенным.

Первое условие – предмет договора. Сторонам необходимо указать информацию об отчуждаемом имуществе: кадастровый номер, адрес нахождения недвижимости, площадь, этаж, этажность, назначение (реквизиты объекта недвижимости указаны в выписке из реестра недвижимости). Подробное описание объекта также важно, если недвижимости еще нет, например, в случае продажи квартиры в строящемся доме.

Второе обязательное условие – цена недвижимости. Если предметом сделки стала жилая недвижимость (дом, квартира, часть квартиры или дома), то в соглашении необходимо указать перечень граждан, за которыми сохраняется право пользования жилплощадью после оформления сделки (например, граждане, проживающие в квартире на основании договора пожизненного содержания с иждивением или те, кому это право предоставлено по завещательному отказу).

Другие условия, о которых важно договориться и точно вписать в договор – это наличие обременений (ипотека, залог и т. д.), порядок и сроки расчетов по сделке, ответственность сторон и порядок разрешения споров в случае возникновения конфликта. Если покупатель и продавец по договору купли-продажи недвижимости придут к решению о необходимости нотариального удостоверения сделки, помимо ситуаций, прямо указанных в законе, в тексте соглашения также следует отметить этот факт, пояснили в ведомстве.

Завершающим этапом купли-продажи недвижимости является регистрация сделки в Росреестре. Право собственности на объекты недвижимости, как и переход права от одного лица к другому, необходимо зарегистрировать в едином государственном реестре. Кроме подписанного договора о продаже квартиры, земельного участка или другой недвижимости, заявления на регистрацию, понадобятся правоустанавливающие документы, доверенность, если сделка совершалась через представителя и другие документы.

Для нотариально удостоверенной сделки процедура оформления регистрации проще, так как документы в регистрирующий орган направляет сам нотариус, отметили в Росреестре. Он передает заявление и документацию в Росреестр сразу же после того, как в присутствии сторон договора (доверенных лиц) удостоверит сделку.