Снос аварийных зданий начался в гдовском Смуравьево-2. ВИДЕО

Снос аварийных зданий начался в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
Губернатор отметил, что работы еще много, необходимые средства на эти цели в бюджете следующего года будут предусмотрены. «Но задача очень важная – это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых», - указал он.
«Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», - добавил Михаил Ведерников.