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Снос аварийных зданий начался в гдовском Смуравьево-2. ВИДЕО

Снос аварийных зданий начался в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«С жалобами на заброшенные дома местные жители давно обращались к депутатам, к районной администрации. Летом же выделили средства из резервного фонда на подготовку проектно-сметной документации и оперативно разыграли конкурс. К настоящему времени снесли 5 объектов, в том числе аварийное здание бывшего Дома офицеров, кафе и кочегарку», - рассказал глава региона.

Губернатор отметил, что работы еще много, необходимые средства на эти цели в бюджете следующего года будут предусмотрены. «Но задача очень важная – это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых», - указал он.

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«Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», - добавил Михаил Ведерников.