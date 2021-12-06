Недвижимость

Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

Сбер снижает ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта - до 5,85%. Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Также Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками – квартиры в таких проектах можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку по низкой ставке можно онлайн на Домклик.

«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», - поясни президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, согласно условиям программы, максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья.

Вместе со снижением ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации. В ноябре 2021 года 86% ипотечных кредитов, в том числе по программе с господдержкой, были оформлены именно с использованием этого сервиса.