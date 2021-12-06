Недвижимость

Сбер зафиксировал сокращение разрыва в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках

Сбер зафиксировал сокращение разрыва в стоимости квартир в новостройках и на вторичном рынке. В октябре 2021 года медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 65 тысяч рублей. Для сравнения — в октябре 2020 года она была чуть меньше 55 тысяч рублей, что на 19% ниже показателя текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В Москве медианная стоимость квадратного метра в октябре 2020-го составила 190 тысяч рублей. К октябрю 2021 года она достигла 237 тысяч рублей, что почти на 24,5% выше прошлогоднего показателя.

«Рост цен на вторичном рынке поддерживается стабильным спросом на недвижимость, разница со стоимостью квадрата в новостройке заметно снижается. Но в некоторых регионах есть предпосылки для падения цен, в большей степени на вторичное жилье низкого качества. Если говорить о географии ипотечных заемщиков, то здесь видно смещение с востока на запад. Приток населения за счет ипотеки наблюдается всего в 20 регионах страны. В 66 регионах заемщики взяли меньше ипотечных кредитов на новостройки на домашнем рынке, чем в других регионах. В восьми из них — Мурманской и Магаданской областях, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Ненецком автономном округе, Республике Тыва и в Камчатском крае — отток почти не балансируется притоком новых жителей из других субъектов РФ», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Однако, по его словам, во многих регионах со значительным оттоком населения за последние пять лет строилось мало жилья (доля покупок квартир в новых домах за 2020–2021 годы составила менее 10%). Из-за ограниченного предложения цены на недвижимость остаются высокими.