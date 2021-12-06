Недвижимость

Проблему обеспечения жильем детей-сирот вновь подняли в Пскове

Проблемы с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева подчеркнула, что вопрос обеспечения квартирами детей-сирот сложный. «Неоднократно этот вопрос поднимался и при губернаторе. Право на получение квартир имеют 1950 человек, на что требуется 2 млрд 700 млн рублей. В 2022 году на покупку квартир для детей-сирот предусмотрено 72 млн 600 тысяч из федерального бюджета, 97 млн 600 тысяч рублей — из регионального. Ждем поступления дополнительных средств в регион из федерального бюджета», - рассказала она и добавила, что средства, которые ежегодно выделяются для покупки квартир детям-сиротам, осваиваются в полном объеме.

«Сколько квартир планируется купить в 2022 году?» - спросил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Ежегодно покупаем порядка 150 квартир. В следующем году - чуть меньше, порядка 130, из-за повышения цен», - ответила Ольга Евстигнеева.

«Есть понимание, сколько федерация может выделить?» - уточнил Александр Братчиков.

«Пока сумма не определена», - сказала председатель областного комитета по соцзащите.

Смотрите также Сумма на покупку квартир детей-сирот увеличится в бюджете Псковской области

В свою очередь старший помощник прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев обратил внимание на то, что расходная часть бюджета области растет, а финансирование на покупку квартир не увеличивается. «Ситуация не соответствует требованиям закона и государственной политики», — подчеркнул он.

«Прекрасно это понимаем, - сказал Александр Братчиков. - Но ограничены рамками бюджета. Регион дотационный. Основная возможность - финансирование из федерального бюджета».

Первый вице-губернатор Вера Емельянова добавила, что губернатор неоднократно обращался в федеральные органы исполнительной власти для увеличения средств. «В этом году были выделены дополнительные деньги», - добавила она.

Согласительная комиссия рекомендовала продолжить работу по привлечению дополнительного финансирования на эти цели.