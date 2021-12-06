Недвижимость

Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»

Сбер усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит». Теперь с ее помощью в сервисе «ДомКлик» можно приобретать залоговые объекты недвижимости Сбербанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно. Программа позволяет заемщикам сократить расходы по сделке, включив в стоимость кредита оплату дополнительных сервисов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба банка.

«Многоцелевой кредит» доступен в рамках программы «Готовое жилье» для приобретения квартир на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита может составить до 90% стоимости недвижимости. Чтобы воспользоваться сервисом, в калькуляторе ипотеки «ДомКлик» нужно выбрать опцию «Включите в кредит расходы на жилье» и заполнить необходимые поля. Включить в стоимость кредита можно такие сопутствующие сделке затраты, как вознаграждение агентству недвижимости, страхование жизни и здоровья от «СберСтрахование жизни», электронная регистрация сделки, сервис безопасных расчетов и юридическая проверка жилья.

«Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для приобретения жилья на онлайн-платформе "ДомКлик". В этом году мы запустили пилотный проект "Многоцелевой кредит", чтобы помочь нашим заемщикам сократить расходы по жилищным сделкам. Уже первые месяцы показали востребованность такой услуги, и поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки. Так что теперь сервис полностью функционален — и мы ожидаем дальнейшего роста его популярности», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Сбер первым в России предоставил клиентам возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита при приобретении квартир на вторичном рынке.