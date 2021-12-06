Недвижимость

Минстрой предложил ввести штрафы за сдачу жилья в аренду без применения системы ГИС

Власти придумали, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд рублей в год. Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение.

В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей. Классифайды же опасаются, что обязательное требование использовать ГИС вызовет обратный эффект: россияне продолжат и дальше скрывать сведения.

В законопроекте Минстроя говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС, цитирует «Коммерсант».

Документ направили для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября. В Минюсте пояснили, что позиция по нему была направлена в Минстрой. В Росреестре сообщили, что внесли свои замечания, но доработанный текст в ведомство пока не поступал. Замглавы Минэкономики Илья Торосов говорит, что отзыв министерства на законопроект находится в работе.

«Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы со заинтересованными участниками»,— заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Напомним, разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ», поясняет замминистра. В «Дом.РФ» от комментариев отказались.

Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн квадратных м, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. В то же время 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях. Сейчас из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд рублей в год, отмечают в Минстрое. Там уточнили, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд рублей в 2023–2025 годах.