Недвижимость

Прокуратура не допустила переселения жителей Палкино в дома 60-х годов постройки

Прокурор Палкинского района выявил нарушения при реализации областной адресной программы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что администрация района провела аукционы, а после приобрела две купила для расселения граждан из аварийного жилья. Вместе с тем приобретенные квартиры являются неблагоустроенными, они располагаются в домах 1960 и 1969 года постройки, что незначительно отличается от года постройки жилья, признанного аварийным (1950 год). Система канализации в приобретенном жилье требует ремонта, система вентиляции не функционирует.

В связи с этим в адрес и. о. главы Палкинского района внесли представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура Палкинского района взяла на контроль.