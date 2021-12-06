Недвижимость

В Пскове завершили работы по замене 100 лифтов в многоквартирных домах

Работы по замене 100 лифтов в 32 многоквартирных домах в Пскове завершены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капремонта.

В эксплуатацию ввели 58 лифтов, остальные 42 лифта запустят в рабочий режим после проверки специалистами Ростехнадзора. Это лифты в многоквартирных домах по следующим адресам:

улица Рокоссовского, 4;

улица Бастионная, 13;

улица Бастионная, 13А;

улица Индустриальная, 2А;

улица Индустриальная, 2Б;

улица Инженерная, 25;

улица Инженерная, 82;

улица Коммунальная, 77/1;

улица Коммунальная, 45;

улица Коммунальная, 67;

улица Коммунальная, 75Б;

улица Коммунальная, 77;

улица Юбилейная, 93.

Ввод лифтов в эксплуатацию после приемки выполненных работ осуществляется управляющей организацией, поэтому по вопросам запуска лифтов в рабочем режиме жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, с которой заключен договор управления их многоквартирным домом, добавили в фонде капремонта.