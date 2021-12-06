В Пскове завершили работы по замене 100 лифтов в многоквартирных домах

Работы по замене 100 лифтов в 32 многоквартирных домах в Пскове завершены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капремонта.
В эксплуатацию ввели 58 лифтов, остальные 42 лифта запустят в рабочий режим после проверки специалистами Ростехнадзора. Это лифты в многоквартирных домах по следующим адресам:
Ввод лифтов в эксплуатацию после приемки выполненных работ осуществляется управляющей организацией, поэтому по вопросам запуска лифтов в рабочем режиме жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, с которой заключен договор управления их многоквартирным домом, добавили в фонде капремонта.