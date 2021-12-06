Недвижимость

Вопросы реализации региональной программы капремонта обсудят на круглом столе в пресс-центре ПЛН

Реализация региональной программы капитального ремонта в Псковской области станет темой круглого стола, который состоится завтра, 16 декабря, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей по инициативе Псковского областного Собрания.

В начале декабря Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капремонта общедомового имущества в нацпроект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования. С соответствующим предложением изначально выступил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Оно было одобрено на ноябрьской сессии регионального парламента и направлено на дальнейшее рассмотрение в ПАСЗР.

Региональная система капремонта многоквартирных домов, стартовавшая по всей стране в 2014 году, стала одним из самых масштабных проектов модернизации жилищного фонда, который когда-либо осуществлялся в России. Основным источником финансирования программы капремонта стали взносы собственников помещений, однако их размер значительно ниже, чем экономически обоснованный расчетный размер платежа. Как следствие, региональные программы капремонта недофинансируются, не выполняются сроки реализации краткосрочных планов по ремонту жилфонда, а люди справедливо задают вопрос, почему их дома в план включены, но не ремонтируются.

Причем, как отмечал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в рамках 60-й конференции ПАСЗР в Санкт-Петербурге, проблема актуальна для подавляющего большинства регионов России и носит системный характер – повышать размер взносов нельзя из-за невысокой платежеспособности населения, а собранных денег не хватает на то, чтобы в заявленные сроки привести весь жилищный фонд в порядок. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать включение региональных программ капремонта в нацпроект с целью обеспечения их софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Как реализуется программа капремонта в Псковской области? С какими трудностями приходится сталкиваться? Какова собираемость платежей с населения на капремонт общедомового имущества? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола:

Братчиков Александр Николаевич – заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике;

Севастьянов Алексей Анатольевич – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению;

Грахов Сергей Сергеевич – председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области;

Шарлаев Сергей Борисович – генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области;

Ляугминас Антон Вацлавович – заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова;

Гусаков Дмитрий Викторович – директор управляющей компании «Микрорайон №2» (Псков).

Начало в 14.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.