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Проблему спецсчетов обсудили в общественном пресс-центре ПЛН

Проблему перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет подняли в ходе круглого стола в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Возникает вопрос спецсчетов, - отметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. - Фонд капремонта аккумулирует эти деньги у себя, но не имеет права их тратить. Собственники дома могут тратить деньги без каких-либо конкурсных процедур на ремонт кровли, стен, фасадов, что фонд капремонта сделать не может. В дальнейшем будут большие трудности, связанные с количеством собираемых денег. Ведь большие дома все равно будут уходить на спецсчета. Такая тенденция есть. Поэтому и это являлось основанием, чтобы обратиться в федеральный центр. Иначе получится так, что люди, проживающие в небольших домах, останутся один на один с тем, что дома разрушаются, системы портятся, а отремонтировать это не представляется возможным».

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Напомним, 2 декабря по инициативе Псковского областного Собрания депутатов Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в национальный проект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования.

«Действительно, без нацпроекта не обойтись, - согласился председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. - Это та вещь, которая позволила бы разгрузить программу капитального ремонта. Наша инициатива - первый шаг к решению большой проблемы».

Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев отметил, что сегодня порядка 600 домов выбрали на спецсчета. «Остаток денежных средств на спецсчетах - 500 млн рублей. Такой же, как у фонда капремонта», - рассказал он и добавил, что есть те, кто никогда не насобирает на капитальный ремонт, используя спецсчет.

«Те дома, которые имеют лифты, сейчас возвращаются к нам. 134 лифта находятся на спецсчетах. Собственники никогда не насобирают эти деньги. Не хватит. Лифт стоит 2 млн рублей. В лучшем случае насобирают на один лифт. Но по закону лифты нужно заменять сразу во всех подъездах», - сказал Сергей Шарлаев.

Александр Братчиков добавил, что по этому поводу стоит провести круглый стол. «Надо пригласить и управляющие компании, и старших домов, и фонд, обсудить эту проблему. Думаю, это будет интересно и познавательно для всех, люди смогут в этом разобраться и принять объективное решение», - резюмировал он.