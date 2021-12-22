Недвижимость

Дарите друг другу сказку: «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за новогодними подарками

До Нового года остались считанные дни, а значит - самое время определиться с подарками для родных, близких и друзей. «Стройбаза на Алмазной» приглашает на праздничную распродажу, которая уже стартовала во всех магазинах и торговых точках, расположенных на улице Леона Поземского, 92.

Часто мы слышим: дорог не подарок - дорого внимание. И здесь все просто: например, если ваша вторая половинка обожает комнатные цветы, вы можете утеплить балкон, чтобы она могла выращивать любимые орхидеи или фикусы именно там; если супруг уже лет пять планирует утеплить балкон и даже нарисовал эскиз того, как он это видит, вы можете вручить ему лазерный уровень и рулетку - пусть это станет первым шагом на пути к исполнению его мечты.

Обои, краски, новая сантехника, стройматериалы с новогодними скидками - вы можете порадовать ими себя или же приобрести сертификат в любой из магазинов «Стройбазы на Алмазной» для своих друзей, которые наверняка давно мечтают преобразить обстановку дома. Такой подарок действительно способен не просто поднять настроение, но изменить жизнь человека в лучшую сторону.

Успейте приобрести подарки по сниженным ценам, порадуйте себя и близких и начните новый год Тигра в уюте, тепле, красоте и комфорте! Администрация «Стройбазы на Алмазной» поздравляет всех псковичей с наступающими праздниками и желает, чтобы нерушимо было всё, что вы построите, и исполнимо было всё, к чему вы стремитесь. Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а жизнь и работа складывается кирпичик за кирпичиком — ровно, ладно и красиво!

«Стройбаза на Алмазной» работает ежедневно: в рабочие дни с 9 до 19 часов, по субботам с 9 до 17 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов.

Расписание работы магазинов на время новогодних каникул: 31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные. С 3 по 6 января, а также 8 и 9 января торговый комплекс будет работать с 9.00 до 17.00.

Информацию по товарам, на которые распространяются скидки, размере скидок, месте предоставления скидок, сроках акций и наличии товара уточняйте у консультантов «Стройбазы на Алмазной».