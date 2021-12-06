ВТБ: 40% продаж ипотеки на новостройки проходит через совместные программы банков и застройщиков

На фоне роста ключевой ставки и стоимости ипотеки на рынке банки и застройщики активно реализуют продажи объектов недвижимости, совместно предоставляя клиентам субсидии на кредиты. В ВТБ доля таких сделок в ноябре достигла 40%, тренд может продолжиться и в дальнейшем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Банк ВТБ (ПАО) предлагает застройщикам совместные программы, в рамках которых клиенту предоставляется субсидированная ставка. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, доступного для покупателей его квартир. Скидки применяются как в рамках базовых программ, так и по госпрограммам. Для застройщиков подобные условия становятся возможностью активнее реализовать свою недвижимость, а для клиентов — снизить финансовую нагрузку в течение определенного срока выплаты кредита, особенно на первом этапе, когда семейные траты возрастают.
ВТБ прогнозирует, что итоги 2021 года будут рекордными для всего российского рынка жилищного кредитования. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 млн семей, что сопоставимо с населением крупного города-миллионника.
В следующем году на рынок будут оказывать влияние, в первую очередь, ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удорожание стоимости ипотеки. Среди других факторов – планируемое окончание господдержки в середине 2022 года, условия по которой сегодня значительно выгоднее, чем по базовым программам. Поэтому ВТБ предлагает продлить ее для социальных категорий населения и жителей моногородов, которым важно обеспечить доступность жилищных кредитов на фоне общего роста ставок.
Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет сегмент индивидуального жилищного строительства, на который сейчас сместился фокус внимания государства. В частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным стимулом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки, в том числе ВТБ.