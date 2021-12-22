«Аквафор» поздравляет псковичей с Новым годом и дарит скидку на фильтры для воды

Каждый из нас хотя бы раз обещал себе начать с Нового года новую жизнь. И сделать это проще, чем кажется на первый взгляд: достаточно перестать пить нефильтрованную воду.
Дело в том, что вода – уникальный универсальный растворитель: все вещества, что встречаются на ее пути, она пропускает через себя. В итоге мы получаем не чистую воду, а сложную по составу жидкость, которая может даже нести опасность для здоровья. К примеру, если в воде присутствует марганец, то долгое принятие душа или ванны грозит не бодростью или, наоборот, расслабленностью и спокойствием, а нервным срывом.
Инновационные разработки гарантируют кристальную чистоту каждого глотка питьевой воды и ее идеально сбалансированный минеральный состав.
Чистая вода = Здоровая семья!
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