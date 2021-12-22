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«Аквафор» поздравляет псковичей с Новым годом и дарит скидку на фильтры для воды

Каждый из нас хотя бы раз обещал себе начать с Нового года новую жизнь. И сделать это проще, чем кажется на первый взгляд: достаточно перестать пить нефильтрованную воду.

Дело в том, что вода – уникальный универсальный растворитель: все вещества, что встречаются на ее пути, она пропускает через себя. В итоге мы получаем не чистую воду, а сложную по составу жидкость, которая может даже нести опасность для здоровья. К примеру, если в воде присутствует марганец, то долгое принятие душа или ванны грозит не бодростью или, наоборот, расслабленностью и спокойствием, а нервным срывом.

Подарить здоровье себе и своим близким можно прямо сейчас, причем с ощутимой выгодой: до конца декабря в фирменном магазине «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» действует скидка до 20% на все фильтры для воды.

Инновационные разработки гарантируют кристальную чистоту каждого глотка питьевой воды и ее идеально сбалансированный минеральный состав.

Чистая вода = Здоровая семья!

Заказать фильтр можно по тел.8(8112)600-658 или заказать на сайте: https://pskovvoda.ru/

Адрес: ул.Леона Поземского, 92, «Стройбаза на Алмазной».