Недвижимость

Сбер запустил программу льготного рефинансирования ипотеки для семей с детьми

Сбер запустил новую программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми. Она позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева.

Теперь рефинансировать ипотечный кредит, выданный на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора, можно по ставке от 4,7% (при страховании жизни и здоровья). Программа доступна гражданам РФ, у которых родился или родится ребенок (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года) либо есть ребенок с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей (при рефинансировании жилья, приобретенного в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) либо 6 млн рублей (в других регионах). Остаток ссудной задолженности не должен превышать 85% от стоимости объекта недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.

Стандартный для рефинансирования под залог недвижимости пакет документов дополняется свидетельством о рождении ребенка и, если это необходимо, справкой, подтверждающей факт установления инвалидности. Подать заявку можно онлайн на Домклик.

«Мы расширяем возможности рефинансирования для наших клиентов. Новая программа "Рефинансирование ипотеки для семей с детьми" направлена на снижение долговой нагрузки: улучшение условий кредитования даст людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, можно на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми», - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.