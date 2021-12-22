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Дом в шубе

23.12.2021 10:15|ПсковКомментариев: 0

Уникальный для Пскова дом через год будет сдан на Завеличье. Впервые на возведении местной новостройки будет использован «тепловой кокон», технология, доступная раньше только жителям столиц. Строители обещают уменьшение платы за коммуналку, комфортный микроклимат, а еще двор без машин и буквально под окнами школу, детский садик и торговый центр.

 

Новое, передовое, современное

Насколько в строительстве жилья не бывает мелочей, довольно просто убедиться на деталях. Что представит человек, далекий от стройки при слове «опалубка»? Скорее всего, сколоченную своими руками конструкцию из досок, с помощью которой дачник заливает бетон для дорожки. Но что, если дело происходит в минус двадцать в новом микрорайоне Пскова, где растут многоквартирные жилые дома?

У новой школы в Борисовичах возводит жилье государственный застройщик «Псковжилстрой». Самое актуальное подтверждение его надежности недавно получено от банковского сектора, выдавшего допуск на работу с эскроу-счетами. В качестве подрядчика на строительстве дома по Завеличенской, 24 выступает ООО «Монолит».

Предприятие новое, для него это первый подряд такого характера. Поэтому и технологии в строительстве использованы самые передовые. В частности, опалубка фирмы Peri, изготовленная одним из крупнейших в мире производителей строительных лесов с основной промышленной площадкой в Германии. Оборудование дорогое, но благодаря ему геометрия дома получается близкой к идеальной. С той же целью на объекте ежедневно работает геодезист, выставляющий точные метки для каждой новой плиты. Бетон везут с собственного завода, запущенного в этом году. Оборудование — итальянское, программное обеспечение — немецкое, дозировки — точнейшие, бетон на выходе — высшего качества. Значит, то же самое можно сказать и о конструкциях, на сооружении которых он используется.

Рабочие тоже наши, псковские. Только стройплощадка, без учета производства бетона, дала три десятка рабочих мест. Специалисты административного блока имеют стаж работы от 10 лет (а у некоторых он перевалил за 30 лет), все с высшим техническим образованием, необходимыми дипломами, сертификатами и допусками.

Технические детали — важнее красивой картинки в рекламном буклете. Псковичи много раз слышали привлекательные обещания застройщиков. И верили им, делая главную в жизни покупку. На выходе радужная картинка значительно тускнела, получался очередной «человейник» со строительными огрехами, некомфортной придомовой территорией, а задержка сдачи объектов стала обыденным явлением. Дом на Завеличенской, 24 строят с небольшим опережением графика. К 31 декабря первая и вторая секции получат несущие конструкции первого этажа, на третьей секции появятся перекрытия. Дом будет готов во второй половине следующего года.

Сплошные плюсы

Главная особенность дома — класс энергоэффективности А++. В Пскове домов, построенных с применением подобных технологий, еще нет. Во внешних стенах будет два слоя утеплителя из каменной ваты. Она даст надежную ветрозащиту и не менее качественную паропроницаемость. Снаружи стены получат вентилируемый фасад.

«Дом будет как бы "одет в шубу", - поясняет представитель подрядчика. - Это позволит и экономить тепло в квартире и создавать нужные параметры по микроклимату, влажности и воздухопроницаемости, что положительно скажется на цифрах в квитанциях и на здоровье жильцов. После дождя можно увидеть дома с намокшими стенами, эта влага пойдет в дом. Наша технология подобные ситуации исключает».

Свою лепту в сохранение энергии и уменьшение счетов за коммунальные услуги внесут лифты Otis, бесшумные и энергосберегающие. С микроклиматом, а заодно единством фасада, помогут заранее установленные короба для кондиционеров. Это не только красиво, но и экономно, не придется для монтажа сплит-системы нанимать верхолазов и автовышку. За общий дизайн отвечают также остекленные балконы.

Инфраструктура в микрорайоне, где возводится дом, не просто развивающаяся (этим термином, фактически, означающем «чистое поле» часто пытаются соблазнить новоселов) — она уже развита. В соседях самая новая школа города, детский сад, торгово-развлекательный комплекс Fjord Plaza с обилием магазинов, кафе, кинотеатром и большим продуктовым супермаркетом. Все это не в радиусе нескольких километров, а буквально под окнами. Даже дорогу переходить не нужно, что повышает безопасность детей и снижает тревожность родителей.

 

Семьи с детьми очень часто выбирают новостройки, и для них есть еще несколько приятных деталей. Парковка запроектирована только на внешней стороне дома. Во внутреннем дворе разместятся детская и спортивная площадка, предполагается, что доступ на эту территорию получат исключительно машины экстренных служб. В доме будет три подъезда, выходы ориентированы на сторону парковки, но жильцы средней секции смогут попадать прямиком во внутренний двор благодаря сквозному проходу. В подъездах помещения для колясок и велосипедов оборудуют на каждом этаже.

Во внутренней планировке квартир было использовано полюбившееся псковичам решение кухни, совмещенной с гостиной. Просторная точка притяжения для всей семьи оставит личное пространство каждому из ее членов.

Посмотреть планировки квартир и записаться на просмотр можно на сайте компании «Псковжилстрой».

Валентина Семенова, фото Вадима Боченкова

Теги: #строительство #Псковжилстрой
Источник: Псковская Лента Новостей
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