Недвижимость

В Псковской области снизили возраст для получения выплаты на приобретение жилья сиротам

Депутаты Псковского областного Собрания приняли изменения в отдельные законодательные акты региона в части предоставления жилья детям-сиротам. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, предлагается снизить возрастные ограничения с 25 до 23 лет для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечению жилыми помещениями из указанной категории подлежат 2063 человека, из них старше 23 лет - 599 человек, старше 25 лет - 324 человека.

Отмечается, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращаются в суд с требованиями о внеочередном предоставлении жилых помещений. В настоящее время имеется информация о 94 судебных решениях о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Из них 47 человек достигли возраста 25 лет. С 2020 года суды отказывают органам местного самоуправления в отсрочке исполнения судебных решений.

За счет снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет произойдет увеличение количества лиц, которые будут иметь право на однократное предоставление в порядке очередности в списке за счет средств областного бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения в свою собственность либо в общую собственность свою и членов своей семьи, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. На сегодняшний день это 275 человек.

Также предлагается исключить условие о необходимости приобретения жилого помещения за счет средств социальной выплаты на территории Псковской области.

Внесение данных изменений обусловлено тем, что многие лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют возможности трудоустроиться на территории Псковской области и выезжают с данной целью в другие регионы, а также учитывая, тот факт, что в настоящее время в регионе остро стоит вопрос отсутствия жилья. Вносимые изменения позволят людям приобретать жилые помещения за счет средств социальной выплаты по месту их фактического проживания и трудоустройства, в том числе за пределами области.

В связи с тем, что предлагаемое снижение возрастных ограничений для получения социальной выплаты с 25 до 23 лет повлечет тот факт, что не все лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успеют после окончания образовательной организации получить стаж непрерывной трудовой деятельности не менее 12 месяцев, предлагается внести изменение, касающееся наличия необходимого непрерывного трудового стажа не 12 месяцев, а 3 месяца.

Авторы законопроекта отмечают, что реализация предлагаемых изменений позволит уменьшить очередь на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальная выплата будет предоставляться за счет бюджетных ассигнований, установленных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на эти цели.

Также законопроект предусматривает периодичность корректировки утверждения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании области.