Недвижимость

Сбер за год выдал застройщикам в СЗФО более 100 млрд рублей

Объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада в Сбербанке в 2021 году вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом и составил 105 млрд рублей. Объем портфеля превысил 330 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По регионам Северо-Запада наибольшую динамику демонстрируют Санкт-Петербург и Ленобласть. Количество новых партнеров банка в СЗФО увеличилось за прошедший год на 88 компаний. Также Сбер продолжает активно финансировать новые проекты партнеров: Setl Group, Группа ЛСР, Группа Эталон, Лидер Групп, ЦДС, РСТИ (Росстройинвест), Legenda Intelligent Development, ГК ЛенРусСтрой, Группа Аквилон , в том числе Псковжилстрой в Псковском регионе.

«В 2021 году мы работали по отлаженным механизмам, к тому же нам удалось сократить сроки рассмотрения сделок, что повлияло на спрос и объем выдач. В новом году мы продолжим оптимизировать сроки и будем переводить сделки финансирования жилья в онлайн. Наша цель – одобрение стандартного кредита за 5 дней», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Сбер предоставляет широкую линейку кредитных продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, до cashout-финансирования под будущую прибыль реализуемых проектов. Все это дает клиентам банка возможность более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.