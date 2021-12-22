Недвижимость

Цены на аренду жилья в России могут вырасти на 15-20%

Бизнес просит создать альтернативу государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно текущей версии законопроекта об обелении рынка аренды, ГИС должна стать единственным инструментом для регистрации таких сделок, говорится в письме, направленном общественниками вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. А появление на рынке монополиста может привести к росту ставок аренды, говорят в ассоциации.

В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, уточняется, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации. Это может привести к тому, что оператор ГИС будет взимать с арендодателей обычный НДФЛ в 13%, а самозанятые граждане, сдающие квартиры, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4%, — полагает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. В итоге цены на аренду недвижимости в РФ могут врасти на 15-20%, говорится в письме ассоциации заместителю председателя правительства.

В Минстрое пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание этого факта в ГИС, и тогда платформа будет удерживать 4% с дохода автоматически.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей». Создание ГИС позволит в 2023-2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.