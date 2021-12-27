Недвижимость

Рост ипотечного кредитования замедлился в Псковской области

Жители Псковской области за третий квартал 2021 года получили 1,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 3,3 млрд рублей, что на 12,9% меньше по сумме и на 11,1% по количеству, чем во втором квартале этого года. Средняя сумма ипотечного кредита в третьем квартале не изменилась и составила 2,2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Основное влияние на динамику рынка оказали изменение с 1 июля условий льготной ипотечной госпрограммы, а также введенные Банком России меры, направленные на ограничение рисков, связанных с низким первоначальным взносом по ипотеке, отметили в отделении банка.

Ипотечный кредитный портфель жителей региона за 9 месяцев 2021 года вырос на 14,3%, по данным на 1 октября он составил 30,5 млрд рублей. При этом доля просроченных ИЖК в ипотечном кредитном портфеле региона снизилась на 0,2 п.п. и на 1 октября 2021 года составила 0,5%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях в сентябре текущего года жителям Псковской области, составила 7,5%.

Рост ипотечного кредитования в третьем квартале замедлился и в целом по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Жители СЗФО в третьем квартале 2021 года получили ИЖК на сумму 155,9 млрд рублей, что на 16,4% меньше, чем во втором квартале 2021 года. При этом количество выданных кредитов уменьшилось за квартал на 17,6%, до 47,1 тысячи.