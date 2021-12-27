Недвижимость

Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку на готовое жилье онлайн

Впервые в России клиенты банка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном формате на всей территории РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Проводить онлайн-сделки позволяют современные и безопасные сервисы Домклик: «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты».

Все документы участники сделки подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями, которые можно оформить в любом удобном офисе банка. В момент проведения сделки продавец и покупатель могут находиться в разных городах России.

Максимальная сумма кредита на объекты недвижимости составит:

для расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 10 миллионов рублей;

для других регионов — 5 миллионов рублей.

Подобрать объект недвижимости, найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.