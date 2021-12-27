Недвижимость

Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на недвижимость в России

Пик роста цен на недвижимость в России позади, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее глава регулятора дала прогноз, что рост цен на жилье серьезно замедлится.

Ранее сообщалось, что цены на аренду недвижимости в России могут врасти на 15-20%.