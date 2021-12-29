Недвижимость

Эксперты ожидают замедления темпов роста ставок аренды в 2022 году

Темпы роста арендных ставок в крупных российских городах в 2022 году могут замедлиться.

В среднем по городам-миллионникам России по итогам 2021 года аренда стала дороже на 20-30% в зависимости от количества комнат, такое мнение выразили опрошенные ТАСС участники рынка арендной недвижимости.

«По нашим оценкам, рост арендных ставок в 2022 году продолжится, но уже в меньшей динамике, чем это было в текущем году. Плавный рост стоимости может постепенно привести к выравниванию спроса и предложения, которые в последние 1,5 года испытывали сильные колебания», - отметил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

В агентстве добавили, что в среднем по городам-миллионникам ставки на аренду жилья выросли примерно на 31%, до 23 тысяч рублей. В то же время, по данным «Циан», отдельно аренда однокомнатных квартир подорожала на 21%, до 20,4 тысяч рублей, двухкомнатных - на 23%, до 30,3 тысяч рублей, трехкомнатных - на 20%, до 45,8 тысяч рублей.

«Для того, чтобы переехать в квартиру на комнату больше, приходится доплачивать примерно половину к текущей ставке. Например, двухкомнатные квартиры в среднем по ставке аренды дороже однокомнатных на 48%. Трехкомнатные дороже в аренде двухкомнатных на 51%», - рассказали в «Циан».

По мнению руководителя департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, в 2021 году ставки аренды показали рекордный рост, что связано с дефицитом предложения и вымыванием наиболее доступных вариантов аренды.

По мнению эксперта, рынок аренды жилья в крупнейших российских городах ждет очередной этап трансформации в 2022 году, а до февраля-марта объем предложения будет активно восстанавливаться.