Недвижимость

Строительство частных домов в России за год подорожало на 50%

Построить частный дом в России за год стало почти в полтора раза дороже – теперь дом площадью 100 квадратных метров обойдется минимум в 4,5 миллиона рублей, рассказал учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

По его словам, увеличение стоимости строительства в первую очередь связанно с повышением цен на стройматериалы. Так, если в конце 2020 года стоимость строительства одного квадратного метра коробки из газобетона с черновой отделкой обходилось 30 тысяч рублей за квадратный метр, то в конце 2021 года стоимость выросла до 45 тысяч рублей за «квадрат». Более стремительный рост цен показал клееный брус – с 35 до 53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.

«Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома площадью 100 "квадратов" составляла 3 миллиона рублей из газобетона и 3,5 миллионов рублей и бруса, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 и 5,3 миллионов рублей соответственно», - приводит слова Лукинова РИА Новости.

Такое подорожание заставило потенциальных заказчиков сократит общую площадь строящихся домов до 40%. В частности, в Московской области в 2020 году средняя площадь нового дома на участке в 6 соток составляла 100-160 квадратных метров, сегодня на таком же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 «квадратов», рассказал эксперт.

Он также добавил, что серьезно увеличение цен на древесину привело к тому, что доля новых деревянных домов в индивидуальном жилищном строительстве сократилась с 8-10% до 2-3%, а россияне стали больше строить из камня.