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Недвижимость

Эксперты дали прогнозы по стоимости жилья в России в 2022 году

07.01.2022 12:03|ПсковКомментариев: 1

Рост стоимости жилья в ближайшее время не должен быть столь же стремительным, как в последние полтора года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на мнения экспертов. 

За 2021 год жилье подорожало на 15-30% по разным регионам, рассказал эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. Доступность жилья существенно снизилась впервые за 12 лет, с кризиса 2008 года. Долговая нагрузка сейчас в среднем составляет уже 35% от совокупного дохода российской семьи, что на 8% выше, чем в 2020 году, а доходы граждан пока что продолжают снижаться.

Как пояснила эксперт, причин такого резкого скачка стоимости было множество: ажиотажный спрос на новостройки со второй половины 2020 года после появления льготной ипотеки под 6,5%, повышение цен на стройматериалы и оборудование, сокращение дешевой рабочей силы из иностранных рабочих, растущая инфляция в стране. 

Из-за повышения ключевой ставки прогнозируется рост ипотечных ставок до 10-10,2% и более, отметила Анисимова. Те, кто успел получить одобрение в банке по прежним ставкам, должны будут успеть приобрести жилье в течение трех месяцев. Поэтому определенная активность распространится и на начало 2022 года. «В целом в 2022 год мы входим с более высокими ставками по ипотеке, сложившимися высокими ценами на жилье, сокращающимся покупательским спросом и растущей инфляцией», - сказала она.

Такого существенного роста цен на жилье уже не будет, но всеобщее подорожание не приведет к падению цен на жилье. Поэтому вероятен небольшой стабильный рост, пропорциональный росту инфляции, считает Анисимова.

Развитие ипотечных программ, направленных на индивидуальное жилищное строительство, может переориентировать некоторых покупателей с квартир на загородные дома, и в этом секторе может продолжиться ценовой рост, предположила эксперт. Однако, заметила она, развитие и реализация застройщиками программ по стандартизации и типизации индивидуальных домов может привнести на рынок относительно недорогие варианты.

По словам Анисимовой, жилье в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области останется надежным инвестиционным вложением, несмотря на самые высокие цены по стране. Стоимость квадратного метра в этих регионах, вероятно, будет продолжать расти за счет экономической активности и притока граждан из других городов, желания местных жителей поменять старое жилье на новое, более качественное и современное, а также за счет тенденции сокращения общей площади квартир, предположила она. В других крупных российских городах, где ведется новое строительство и происходит общее экономическое развитие, активность на рынке недвижимости не должна замедляться, но многое зависит от политики местных властей, отметила эксперт.

2022 год для девелоперов жилья станет непростым, сказал руководитель группы консультирования компаний сектора недвижимости «Делойт» Данила Шечков. «Мы ожидаем, что он будет характеризоваться стагнацией цен и падением спроса год к году в большинстве регионов страны как на первичном, так и на вторичном рынке. Стремясь удержать цены и маржу на прежнем уровне, большинство девелоперов будет вынуждено снизить темпы продаж. В регионах с высоким спросом и проектах с хорошей экономикой такую ситуацию получится удерживать достаточно долго, но в некоторых регионах с избыточным предложением девелоперам придется уступить рынку и пойти на корректировку цен», - пояснил он.

После изменения программы льготной ипотеки цены продолжили расти, но намного медленнее, отметила научный руководитель дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина. Застройщики стали активно предлагать скидки.

Среди причин роста цен в 2021 году - повышенный спрос на недвижимость из-за льготной ипотеки, падение рубля, снижение ключевой ставки и процентов по депозитам, введение счетов эскроу, повышение зарплат строителям из-за дефицита рабочей силы, рост цен на стройматериалы, сказала Иванкина. Некоторые из них уже неактуальны. Льготная ипотека в регионах с самым активным строительством уже не действует, повышаются ключевая ставка и проценты по банковским вкладам, это несколько тормозит рост цен. Однако существенно повлиять на них может только один механизм - значительное увеличение объемов строительства, считает Иванкина. При этом застройщики смогут зарабатывать не на увеличении прибыли с одного объекта, а за счет повышения оборота средств.

Теги: #недвижимость #Россия #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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