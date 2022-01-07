Недвижимость

Ставки по ипотеке в 2022 году достигнут двузначных значений

За рамками льготных программ в 2022 году ставки по ипотеке в среднем будут превышать уровень ключевой на 1-1,5%, то есть вполне вероятно, что показатели выйдут за 10%. Таким прогнозом поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«По данным "Дом.РФ", среди 15 крупнейших банков на рынке ипотеки ставка на конец ноября была чуть ниже 9% на новостройки и 9,27% — на вторичное жилье. За рамками льготной ипотеки, по ожиданиям НРА, ставки в среднем будут превышать уровень ключевой на 1-1,5%. То есть по стандартной ипотеке вполне можем достичь двузначных ставок в 2022 году», — приводит слова Алины Розенцвет газета «Известия».

По ее ожиданиям, программу льготной ипотеки продлят в 2022 году, а ставка по ней сохранится на уровне ниже ключевой.