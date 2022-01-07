Недвижимость

ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой

Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ банка, ВТБ принял решение сохранить условия по льготным кредитам. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке - 0,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут - утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения. Условия в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

«Приоритетной задачей ВТБ является адресная поддержка населения. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, в рамках нового раунда повышения ставок мы решили не менять условия для участников госпрограмм. В ситуации, когда ипотечные ставки достигли двузначных значений, считаем важнейшей социальной задачей сохранение ставок по льготным программам для улучшения качества жизни российских семей. Поэтому особенно важно заранее принять решение о модернизации госипотеки в этом году для поддержки социально значимых категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов. На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года», – рассказал член правления ВТБ Святослав Островский.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2021 года банк выдал рекордный объем жилищных кредитов: клиенты оформили около 300 тысяч кредитов более чем на 1 триллион рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил свыше 20%. По итогам всего 2021 г. продажи ипотеки впервые в истории доведены ВТБ до 1,1 триллиона рублей, добавили в пресс-службе банка.

Банк намеренно сохранил ставки по ипотеке в рамках базовых программ без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность своим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент «высокого сезона». В декабре ВТБ оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в истории банка.

Подробности - на сайте Банка ВТБ (ПАО).