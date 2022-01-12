Недвижимость

В Псковской области подскочила нормативная стоимость жилья на 2022 год

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Псковской области на I квартал 2022 года составил 46 950 рублей — самый низкий в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий приказ Минстроя опубликован на сайте ведомства.

Ранее, на I квартал 2021 года, этот показатель составлял 37 522 рубля, на III квартал — 39 361 рубль.

Документ утверждает норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2022 года в размере 69 261 рубль.