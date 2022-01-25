Недвижимость

В России предложили создать льготную ипотеку на вторичное жилье

Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы. Об этом пишет газета «Известия».

Действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены, прежде всего, на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. В программе «Семейная ипотека» исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский в письме главе правительства.

Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку. Например, семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей и так далее. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

В кабмине сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой.