Недвижимость

Кредит под залог недвижимости «Золото Югры» предлагают взять псковичам

Кредит «Золото Югры» можно оформить на любые цели* под залог недвижимости теперь от 9,55%** годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сургутнефтегазбанке.

Основные условия кредита:

сумма кредита – до 15 000 000 рублей,

срок кредитования – до 20 лет,

обеспечение кредита – залог недвижимости***.

Подробнее об условиях кредита «Золото Югры» можно узнать на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.

«Вы не зарплатный клиент СНГБ? Есть решение! Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями "зарплатного клиента" СНГБ для получения скидок! Для этого пополняйте карту СНГБ мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по системе быстрых платежей. При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка "зарплатного клиента", а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату», - пояснили в АО БАНК «СНГБ».

* За исключением предпринимательской деятельности.

** Процентная ставка учитывает скидку в размере 0,5% годовых для зарплатных клиентов.

*** Принимаются помещения, расположенные на территории присутствия банка. Стоимость принадлежащего заемщику помещения должна в полном объеме покрывать сумму запрашиваемого кредита. При рассмотрении заявок на кредит предоставляется акт независимой оценки рыночной стоимости предлагаемой в залог недвижимости, составленный оценочными компаниями. В залог не принимаются объекты недвижимости в деревянных и фенольных домах, долевое участие в строительстве квартиры.

АО БАНК «СНГБ»