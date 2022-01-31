Недвижимость

Покупателей квартир в новостройках планируют избавить от переплат по ипотеке

Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке. Речь об отмене двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Соответствующий законопроект должен разработать Минфин, в ноябре его рассчитывают внести в Госдуму, следует из плана законопроектной деятельности правительства.

В Минфине сообщили, что изменения направлены на сокращение расходов кредиторов и заемщиков, увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов и повышение объемов секьюритизации. В целом изменения значительно упрощают оборот закладных на рынке ипотечного кредитования, подчеркнули там.

Сегодня банки вправе требовать от покупателей новостроек дважды оформлять закладную, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Сначала — на этапе покупки квартиры по договору долевого участия, затем — при оформлении ее в собственность. Изменения вносятся в закладную через подписание дополнительного соглашения, рассказала она.

«Для заемщиков это чревато, с одной стороны, потерей времени, с другой — дополнительными затратами на повторную оценку — от 2,7 до 8 тыс. рублей. Кроме того, есть риск, что залог на втором этапе не будет соответствовать требованиям банка к его размеру, тогда оформляется дополнительный залог или повышаются ставки по кредиту», — приводит слова Татьяны Решетниковой газета «Известия».

Проектируемые изменения должны повысить привлекательность приобретения строящегося жилья с использованием ипотеки, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.