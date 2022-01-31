Сбербанк назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

Средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СберБанка.
«Домклик», сервис недвижимости от СберБанка, проанализировал выдачи семейной ипотеки после снижения ставки с 5% до 4,7%. За месяц банк выдал 7,5 тысячи таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд рублей, что на 15,6 млрд рублей больше, чем в среднем в месяц с начала 2021 года.
В конце декабря 2021 года Сбер также расширил возможности рефинансирования для своих клиентов. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки — улучшение условий кредитования дает людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы можно рефинансировать кредит, выданный другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.
По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.