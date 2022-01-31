Недвижимость

В трех многоквартирных домах в Великих Луках начался капремонт

Региональный оператор приступил к работам по капитальному ремонту общего имущества в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2022 год в городе Великие Луки начались работы по ремонту 6 конструктивных элементов в 3 многоквартирных домах по адресам:

1) улица Ставского, 38/10 (крыша, фасад, система электроснабжения),

2) Октябрьский проспект, 19/1 (системы холодного водоснабжения и водоотведения),

3) улица Льва Толстого, 25 (подвальное помещение).

Работы выполняет подрядная организация ООО «Созидатель». В ФКР отметили, что практически все виды капитального ремонта можно проводить зимой. Исключение составляют только работы, связанные с «мокрыми» процессами, - оштукатуривание поверхности и ремонт отмостки при ремонте фасада и устройство стяжки при ремонте плоской крыши.



Сейчас в доме №38/10 по улице Ставского частично выполнили демонтаж старого кровельного покрытия. Подрядная организация выполняет работы «захватками» чтобы не допустить протечек в жилые помещения. Подрядчик установил новые пластиковые окна в местах общего пользования. Остальные работы по капитальному ремонту фасада продолжатся при наступлении положительной среднесуточной температуры. Кроме того, начались работы по капитальному ремонту системы электроснабжения, подрядчик выполнил разводку в подвальном помещении, установил новые светильники, розетки и выключатели.

Так, в доме на Октябрьском проспекте, 19 выполнили частичную прокладку магистралей трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения в подвальном помещении, в ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу стояков в квартирах и местах общего пользования.

Кроме того, на улице Льва Толстого, 25 выполнили демонтаж старых кладовых в подвальном помещении, ведутся подготовительные работы для выравнивания пола. В соответствии с проектной документацией подрядная организация выполнит восстановительные работы по отделке стен и потолка подвального помещения, а также установит новые окна и двери.

В ФКР подчеркнули, что все этапы проведения капитального ремонта общего имущества находятся под постоянным контролем со стороны регоператора, а также со стороны подрядной организации, осуществляющей строительный контроль. Всего в городе Великие Луки в этом году планируется капитальный ремонт 52 конструктивных элементов в 22 многоквартирных домах.