Недвижимость

Самая богатая женщина России рассказала о квартирах для детей

Самая богатая женщина России, основатель «Wildberries» Татьяна Бакальчук не видит смысла покупать квартиры своим детям. Об этом она сообщила в интервью «Marie Claire».

Во время разговора Татьяна Бакальчук рассказала о родственнице, которая постоянно говорит о необходимости купить детям по квартире в Москве. Однако предпринимательница предпочитает арендовать жилье, чтобы не быть привязанным к определенному месту.

«Тем более, что жилой фонд имеет свойство устаревать морально, и через пять-десять лет тебе, может, будет некомфортно в этой квартире или у тебя поменяются жизненные обстоятельства», — пояснила Бакальчук.

Дети основательницы «Wildberries» на данный момент планируют жить с родителями, а позже хотят вместе переехать в отдельное жилье. По словам богатейшей женщины страны, у нее есть много знакомых, которые не тратят средства на собственные квартиры, а живут в съемных.

«Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым», — отметила Татьяна Бакальчук.