Недвижимость

Когда брать ипотеку выгоднее всего, рассказали в СНГБ

Брать ипотеку сейчас или подождать? Свое мнение по этому поводу Псковской Ленте Новостей сообщили специалисты Сургутнефтегазбанка (СНГБ).

«Если вы задумываетесь о приобретении жилья в ипотеку, самое время проанализировать текущую ситуацию и принять наиболее выгодное решение», - подчеркнули в СНГБ.

За последний месяц процентные ставки по ипотеке во всех банках уже выросли в среднем на один процент. Причина этому - повышение ключевой ставки Центрального Банка до 8,5% в минувшем декабре.

«Если вы подадите заявку сейчас, одобренное предложение по ставке в СНГБ будет действовать в течение трех месяцев, за это время вы спокойно сможете подобрать себе квартиру мечты!» - добавили специалисты.

Оформить заявку можно на официальном сайте или в приложении «СНГБ Онлайн».

Получить консультацию экспертов можно по телефону 8 (800) 200-88-04. Ознакомиться с ипотечными программами СНГБ можно, перейдя по ссылке.

АО БАНК «СНГБ»